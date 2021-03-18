Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик назвал самый холодный день текущей недели в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Синоптик назвал самый холодный день текущей недели в Москве

Ростислав Зубков

Город

К концу недели в Москве снова похолодает. Когда заморозки будут наиболее ощутимы, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, самым прохладным днем на неделе станет воскресенье, 21 марта.

— Вероятно, в это время будет самая холодная ночь — 5-7 градусов мороза, днем — 1-3 градуса тепла. Погода будет облачная, преимущественно без осадков, — сказал синоптик.

По его словам, далее жителей столицы ждет улучшение погоды — теплый фронт постепенно начнет накрывать город. В перспективе можно ожидать мощного потепления, считает эксперт.

В свете похолодания столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы.

Читайте также: Синоптик предупредил о похолодании в европейской части России к выходным

погода в Москвехолодпохолодание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте