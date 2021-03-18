Синоптик назвал самый холодный день текущей недели в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

К концу недели в Москве снова похолодает. Когда заморозки будут наиболее ощутимы, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, самым прохладным днем на неделе станет воскресенье, 21 марта.

— Вероятно, в это время будет самая холодная ночь — 5-7 градусов мороза, днем — 1-3 градуса тепла. Погода будет облачная, преимущественно без осадков, — сказал синоптик.

По его словам, далее жителей столицы ждет улучшение погоды — теплый фронт постепенно начнет накрывать город. В перспективе можно ожидать мощного потепления, считает эксперт.

В свете похолодания столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы.

Читайте также: Синоптик предупредил о похолодании в европейской части России к выходным