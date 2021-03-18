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Футболиста «Чертаново» дисквалифицировали за драку с игроком «Локомотива
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футболиста «Чертаново» дисквалифицировали за драку с игроком «Локомотива

Кирилл Николаев

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза ( РФС) дисквалифицировал на шесть месяцев футболиста юношеской команды «Чертаново» Никиту Салтыкову за драку с игроком московского «Локомотива» Максимом Шнапцевым. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили на сайте РФС.

Отмечается, что Салтыков повалил Шпанцева на землю и нанес ему несколько ударов рукой. Футболист и руководство «Чертаново» извинилось перед Шпанцевым, его родителями и «Локомотивом». КДК РФС принял решение дисквалифицировать Салтыкова на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбывать реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации станут условной спортивной санкцией. Также игрок оштрафован на 15 000 рублей.

Сам Шпанцев не принимал участие в заседании комитета. У футболиста выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее стало известно, что 13 марта футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского состава «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации. Столичная полиция начала проверку по факту данного инцидента.

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