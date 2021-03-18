Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика и легковушки в Москве
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий
Один человек пострадал в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в столице. Там столкнулись грузовик и легковая машина.
Авария произошла на внутреннем кольце ТТК, напротив 1-й улицы Машиностроения.
Уточняется, что грузовой автомобиль влетел в легковушку сзади и сильно ее смял. Пострадал один человек, его доставили в больницу.
Пострадавший получил ушибленную рану теменной области, сообщает РЕН ТВ.
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