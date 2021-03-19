Врачи назвали сухость в глазах признаком серьезного заболевания

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Американские врачи сообщили, что проблемы с глазами могут указывать на артрит.

Специалисты отметили, что воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как «синдром сухого глаза». Признаками данного состояния являются ощущение постороннего предмета в глазах, сухость и нечеткое зрение.

Ревматоидный артрит является системным воспалительным заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов.

Впервые данное заболевание может проявиться после тяжелой физической нагрузки, утомления, в период гормональной перестройки, эмоционального шока, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции, сообщается в издании Express.

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