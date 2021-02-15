Пульмонолог рассказал, чем опасен «пересушенный» воздух

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Вслед за метелями в Москву снова пришли морозы. Для того чтобы жители столицы не замерзли в своих домах, радиаторы отопления в квартирах включены на полную мощность. О том, насколько опасен для органов дыхания «сухой» воздух, «Вечерней Москве» рассказал пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

По его словам, у здорового человека «пересушенный» воздух в квартире может вызывать дискомфорт, но никакого вреда для организма из-за этого не будет. Острее же всего на сухость реагируют люди, страдающие бронхиальной астмой. Правда, и с ними все индивидуально.

— Есть те из них, которые плохо переносят сырость, а есть те, которые плохо переносят излишне сухой воздух. Сушение слизистой бронхов приводит в ответ на эту сухость к усилению элементов гиперреактивности. Но говорить о том, что пересушенный воздух — это однозначно плохо, нельзя. Здесь просто нужно ориентироваться на самочувствие человека, — объяснил эксперт.

Для противодействия неприятным ощущениям специалист советует людям с респираторными патологиями чаще и лучше проветривать помещение и, возможно, даже приобрести увлажнитель воздуха.

Но увлажнитель может понадобиться и тем, кто не испытывает проблем со здоровьем, а просто чувствует субъективный дискомфорт от горячих батарей, добавляет Пальман.

Кроме того, стоит обратить внимание на герметичность квартиры. Тем более сейчас во многих домах стоят пластиковые стеклопакеты. Чем герметичнее квартира — тем выше риск снижения влажности воздуха, резюмировал медик.

По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Москве станет самой холодной за всю зиму. Температура воздуха в столице может опуститься до минус 26 градусов.

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