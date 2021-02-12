«Колбасу резали бензопилой»: как Москва переживала морозы в XX веке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей предупредили об ухудшении погоды. В столице ожидаются мощные снегопады. При этом уже несколько дней город живет в условиях сильного мороза. Однако в истории Москвы были времена гораздо более суровые — вспомним XX век.

Самая низкая температура в Москве была 17 января 1940 года (минус 42,1 градуса). При этом самый холодный месяц в истории наблюдений зафиксирован в XIX веке — январь 1893 года. Тогда средняя температура января в столице составляла минус 21,6 градуса. Февраль тогда тоже ставил рекорды: средняя температура была минус 15,8, а 5 и 25 февраля она опускалась ниже минус 35 градусов, следует из данных, опубликованных на портале «Погода и климат».

Морозный 1917-й

Аномальные холода пришли в февральскую Москву первый раз за XX век в 1917 году, незадолго до революции. Так, 4 февраля в столице были зафиксированы рекордные минус 35,5 градуса. Среднемесячная температура тогда стала одной из низких в истории города — минус 17,9 градуса. Аномальные холода вызвал интенсивный приток арктических воздушных масс, им подверглась практически вся европейская часть России.

Вместе с холодами, правда, начались революционные события. С ними на несколько лет пришла в упадок и метеорологическая служба столицы.

Суровый 1929-й

Следующий раз сильные холода настигли Москву в 1929 году. В феврале было установлено сразу четыре температурных минимума, не побитых до сих пор. Так, 6 февраля похолодало до минус 38,2 градуса, 8 февраля было минус 33,8, 9 февраля — минус 36,2, а 26 февраля — минус 34,3. «Вечерняя Москва» писала в те дни, что город просто вымер, трамваи буксовали и скрипели.

Начало 1930-х

Февраль конца 1920-х и начала 1930-х годов был стабильно холоднее, чем январь. Хотя никаких рекордов установлено не было, средняя температура была одной из низких в этом месяце за весь XX век: в 1931-м — минус 15,1 градуса, в 1932-м — минус 14,8. Между тем СССР постепенно погружается в пучину сталинских репрессий.

Морозы «к войне»

В первый месяц зимы 1940 года средняя температура в Москве составила минус 19,4 градуса. В некоторые дни опускалась до минус 40. Перед войной январь также был холодным, но без температурных рекордов. А вот в 1942 году, в разгар Великой Отечественной, холода серьезно ударили по обеим сторонам.

Противотанковые ежи на улицах Москвы, 1941 год / Фото: РИА Новости

Под Москвой советские солдаты, привычные к холодной зиме, ощутили ее не так остро, как германский Вермахт. Тем более во время контрнаступления, которое началось 5 декабря 1941 года, погода не была настолько уж суровой. В столице температура воздуха сначала опустилась до минус 25 градусов, а в последующие дни поднялась практически до нуля и еще несколько раз опустилась. Исключительных холодов в первый год войны не было, а ниже минус 30 градусов воздух охлаждался только ночью 31 декабря — до минус 31,3 градуса.

Страдания сторон

Январь 1942 года оказался очень суровым. В отдельные дни температура воздуха опускалась ниже минус 40 градусов. В нашей истории очень распространен миф о генерале Морозе — благодаря ему враги ближе к ноябрю — декабрю всегда отступают.

Верно это лишь отчасти. Как объяснила историк Наталья Самовер, во время холодов всегда страдают обе армии в равной степени. Крайне тяжело вести боевые действия при минус 25 градусах, а уж тем более при минус 40.

— Холодно было и во время войны с Наполеоном в 1812 году, и во время войны с Германией в 1942-м. Надо понимать, что мороз ударяет по обеим сторонам. И это вопрос снабжения. Но он решаемый для армии, которая управляется грамотными военачальниками. Поэтому то, что немцы и Наполеон откатились от Москвы, было продиктовано не столько погодными, сколько стратегическими причинами. И когда мы говорим о героизме защитников Москвы, то преодолевали они не только сопротивление врага, но и морозы. Им тоже было плохо, — объяснила историк.

Если с немецко-фашистскими войсками действительно ударили морозы, то «Великая армия Наполеона» к моменту наступления зимы фактически уже перестала существовать.

Морозы в «кризисные годы»

Если Москва в те дни морозы преодолела относительно легко, то Ленинграду пришлось очень тяжело. За январь — февраль 1942 года в городе на Неве, заблокированном с двух сторон финской и немецкой армией, умерло почти 200 тысяч человек. Средняя температура воздуха там составляла минус 18,7 градуса по месяцу, что в условиях нехватки топлива, отсутствия отопления для миллионного города оказалось губительным. И так, отмечает Наталья Самовер, во время кризисов и катаклизмов происходит практически всегда.

— В условиях кризисной ситуации — революции или войны — города всегда оказываются в ситуации дефицита снабжения всего, в том числе и топлива. В Москве, конечно, не было такой ситуации, как в Санкт-Петербурге, где во время блокады уничтожили зеленые насаждения в городе для отопления. Москва до такого не доходила, — пояснила она.

Вообще, по словам историка, и до революций 1917 года Москва не имела проблем с морозами, даже с учетом того, что в городе не было центрального отопления. Мегаполис находится в такой климатической зоне, где они допустимы, поэтому всегда к ним подготовлен. В царские времена все зависело лишь от того, успел ли человек перед зимой запастись дровами или нет. А в советские 1930–1940-е, напоминает эксперт, топливо поступало в Москву из Мордовии. И о каких-либо катастрофах историку неизвестно.

Центральное отопление в Москве появилось только в 1931 году.

Холодное мирное время

После Великой Отечественной войны морозы в столицу приходили еще несколько раз. Холодным был январь 1950 года — до минус 36,8 градуса. Средняя температура за месяц тогда составила минус 18 градусов. Февраль был относительно теплым — в среднем минус 6,7 градуса. Затем был холодный февраль 1956 года — минус 35,2 градуса 5-го числа и минус 18,5 в среднем по месяцу.

Зима в тот год была одной из самых жестоких в Европе за всю историю наблюдений. В энциклопедиях в 1990-е годы об этом писали, что чуть менее тысячи человек погибли из-за длительных холодов и снежных бурь, налетавших из Сибири и окутавших Старый Свет от Норвегии до Средиземного моря. Снег покрывал даже регионы Северной Африки.

Улицы Старого Арбата в Москве, 1967 год / Фото: РИА Новости

Пожалуй, самой суровой была новогодняя ночь 1978–1979 годов, о которой в разных регионах бывшего Советского Союза до сих пор много воспоминаний. Причем эта зима не фигурирует в таблицах рекордно низких средних температур, по крайней мере в столице. Несколько холодных дней привели лишь в некоторых местах к неисправности городских теплотрасс и к обморожениям.

30–31 декабря 1978 года в Москве было минус 38 градусов, а 1 января 1979 — минус 33. Наталья Самовер вспомнила, как люди клали колбасу, приготовленную к новогоднему столу, за окно.

— В советские времена довольно часто так делали с продуктами, выдерживающими заморозку. Иногда их воровали вороны. И вот когда они достали колбасу, выяснилось, что ее невозможно разрезать. Ее пилили бензопилой, к счастью, оказавшейся в доме, — поделилась историк.

Последний раз стабильно низкие температуры в Москве наблюдались в январе 1987 года — до минус 30,9 градуса и в среднем минус 17,5 по месяцу. Но серьезно ощутили их, скорее всего, только социальные службы. Поскольку, резюмирует Самовер, от морозов чаще всего страдают пьяные и бомжи.

Читайте также: Трехдневные снегопады в Москве. Как распланировать поездку и не опоздать