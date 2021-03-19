СМИ: Подозреваемых в шпионаже в пользу России арестовали в Болгарии

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В Болгарии арестовали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.

Операцию по задержанию проводили сотрудники болгарской службы государственной безопасности и МВД. В ее рамках на выезде из столицы Болгарии Софии по трассе «Тракия» сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у всех водителей. Так полицейские смогли арестовать одного их подозреваемых.

Отмечается, что задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации. Власти республики пока официально не подтвердили сообщения об аресте подозреваемых в шпионаже.

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