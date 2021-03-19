Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Подозреваемых в шпионаже в пользу России арестовали в Болгарии
Фото: youtube.com

СМИ: Подозреваемых в шпионаже в пользу России арестовали в Болгарии

Юлия Курганова

Внешняя политика

В Болгарии арестовали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.

Операцию по задержанию проводили сотрудники болгарской службы государственной безопасности и МВД. В ее рамках на выезде из столицы Болгарии Софии по трассе «Тракия» сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у всех водителей. Так полицейские смогли арестовать одного их подозреваемых.

Отмечается, что задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации. Власти республики пока официально не подтвердили сообщения об аресте подозреваемых в шпионаже.

Читайте также: В Европарламенте предложили расширить санкции против России за «шпионаж» в Болгарии

СМИзадержаниеобвинения в шпионаже
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте