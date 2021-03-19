Сотрудники лаборатории НИИ Склифосовского провели более 1,7 миллиона тестов на COVID-19 за год

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Сотрудники лаборатории НИИ Склифосовского провели более 1,7 миллиона тестов на коронавирус за последний год. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.

20 марта 2020 года в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского открылся инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией, что позволило институту стать ведущим стационаром и центром по борьбе с COVID-19. До начала пандемии лаборатория выполняла всего около 50 ПЦР-анализов в сутки, а уже в мае количество исследований выросло до 7,3 тысячи. Эффективность увеличилась в 146 раз. Теперь здесь выполняется до 12 тысяч ПЦР в сутки.

В отделении больницы находится 135 коек, большинство из которых реанимационные (92), поскольку спасают пациентов с тяжелым состоянием.

По словам директора НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и члена клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергея Петрикова, работа медиков проводится круглосуточно. В 2020 году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели.

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