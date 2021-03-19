Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Китайские дипломаты обвинили США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже
Фото: twitter.com/XHNews

Китайские дипломаты обвинили США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

Илья Ашуров

Внешняя политика

Делегация Китая обвинила представителей США в нарушении официального протокола на мероприятии, которое проходит в городе Анкоридж на Аляске. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В переговорах со стороны США принимают участие госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Китайскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Китая Ван И и глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам.

Представитель делегации из Китая отметил, что на «искреннее намерение» вести открытый диалог американская сторона ответила резкой критикой, которая прозвучала в адрес КНР во время вступительного слова американских чиновников.

— Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это, — пояснил китайский дипломат.

Отношения между США и Китаем находятся в напряженном состоянии. Стороны регулярно предъявляют друг другу экономические претензии. Также страны часто выражают взаимные претензии политического характера: США упрекали КНР в сокрытии информации о коронавирусе, а Китай заявлял о вмешательстве США во внутренние дела страны.

Читайте также: В американской администрации оценили вызовы от России и Китая

ПолитикаСШАКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте