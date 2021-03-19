Китайские дипломаты обвинили США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

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Делегация Китая обвинила представителей США в нарушении официального протокола на мероприятии, которое проходит в городе Анкоридж на Аляске. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В переговорах со стороны США принимают участие госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Китайскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Китая Ван И и глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам.

Представитель делегации из Китая отметил, что на «искреннее намерение» вести открытый диалог американская сторона ответила резкой критикой, которая прозвучала в адрес КНР во время вступительного слова американских чиновников.

— Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это, — пояснил китайский дипломат.

Отношения между США и Китаем находятся в напряженном состоянии. Стороны регулярно предъявляют друг другу экономические претензии. Также страны часто выражают взаимные претензии политического характера: США упрекали КНР в сокрытии информации о коронавирусе, а Китай заявлял о вмешательстве США во внутренние дела страны.

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