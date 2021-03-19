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Эксперт разъяснил порядок действий после получения повестки в армию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Эксперт разъяснил порядок действий после получения повестки в армию

Елена Фролова

Армия

Весенний призыв новобранцев стартует с 1 апреля. Продлится набор в армию до 15 июля. За этот срок молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет необходимо явиться по повестке в военкомат. Для начала им предложат пройти медицинскую, а затем призывную комиссию. Председатель одной из призывных комиссий Денис Беляевский рассказал телеканалу «360», как нужно подготовиться к походу в военкомат.

По его словам, повестку о призыве в армию с 1 апреля получат не все молодые люди. Например, тем, кто живет на Крайнем Севере, а также работающим педагогами в образовательных учреждениях не рассылают такие «письма». Данным категориям лиц повестки начнут рассылать с 1 мая.

— В случае неявки в военкомат без указания уважительной причины призывник считается уклоняющимся от военной службы и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, — подчеркнул Денис Беляевский.

Получив повестку, призывник должен посетить военкомат. Оттуда его направят на медкомиссию. Эта процедура считается обязательной. Всего молодому человеку нужно побывать у семи врачей: невролога, психиатра, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, хирурга и терапевта.

— Если у медика возникнут сложности с определением годности, то призывника направят на дополнительное обследование, — добавил председатель призывной комиссии.

Призывнику также нужно пройти профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. После этого молодых людей распределяют по пяти категориям: годен к военной службе (А); годен к военной службе с ограничениями (Б); ограниченно годен к военной службе (В); временно не годен к военной службе (Г); не годен к военной службе (Д).

Представители первых двух категорий направляются в сборный пункт, где им назначают звание, выдают личный жетон и обмундирование. С этого момента стартует их срочная служба. Ее срок составляет один год.

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос об отмене обязательной военной службы в России

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