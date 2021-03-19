Еще 1902 человека в Москве вылечились от коронавируса за сутки
В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились еще 1902 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в пятницу, 19 марта, в Telegram-канале.
Число выздоровевших в столице людей увеличилось до 928 156. За сутки были госпитализированы 716 человек с коронавирусом, скончался 51 человек с COVID-19.
Оперштаб напомнил, что при любых признаках ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 1809 новых случаев коронавируса.
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