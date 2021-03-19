За сутки в Москве выявили 1809 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице за минувшие сутки выявили 1809 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

За все время пандемии в столице выявили 1 008 224 случая коронавируса. Вылечились 928 156 человек, скончались от инфекции 16 024 пациента. Под наблюдением врачей в Москве остаются 64 044 человека.

Фото: Оперштаб

В России за сутки выявили 9699 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причину мутаций коронавируса.

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