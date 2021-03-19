Ученые разработали способ диагностики болезни Альцгеймера на ранней стадии по глазам

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Американским ученым удалось разработать способ диагностики болезни Альцгеймера, который позволяет выявлять это заболевание на ранней стадии по глазам. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Alzheimer's & Dementia.

Исследование, позволившее выявить новый метод диагностики болезни Альцгеймера, проводилось в Институте глаза Джона Хопкинса Уилмера. В ходе научной работы ученые смогли определить наличие недуга по глазам.

— Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни, — рассказал автор исследования, доктор медицинских наук Амира Кашани.

Сообщается, что в исследовании принимали участие 13 человек с унаследованной формой болезни Альцгеймера. Ученые использовали технологию визуализации для того, чтобы сделать снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз участников эксперимента. В ходе научной работы удалось выяснить, что аномальный кровоток в мельчайших сосудах глаза может быть признаком начала процессов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Напомним, болезнь Альцгеймера — одна из разновидностей старческого слабоумия, характеризующаяся прогрессирующим распадом памяти.

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