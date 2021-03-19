Ученые разработали способ диагностики болезни Альцгеймера на ранней стадии по глазам
Американским ученым удалось разработать способ диагностики болезни Альцгеймера, который позволяет выявлять это заболевание на ранней стадии по глазам. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Alzheimer's & Dementia.
Исследование, позволившее выявить новый метод диагностики болезни Альцгеймера, проводилось в Институте глаза Джона Хопкинса Уилмера. В ходе научной работы ученые смогли определить наличие недуга по глазам.
— Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни, — рассказал автор исследования, доктор медицинских наук Амира Кашани.
Сообщается, что в исследовании принимали участие 13 человек с унаследованной формой болезни Альцгеймера. Ученые использовали технологию визуализации для того, чтобы сделать снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз участников эксперимента. В ходе научной работы удалось выяснить, что аномальный кровоток в мельчайших сосудах глаза может быть признаком начала процессов, связанных с болезнью Альцгеймера.
Напомним, болезнь Альцгеймера — одна из разновидностей старческого слабоумия, характеризующаяся прогрессирующим распадом памяти.
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