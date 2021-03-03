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Врач назвал простые способы замедлить развитие болезни Альцгеймера
Ароматерапия

Врач назвал простые способы замедлить развитие болезни Альцгеймера

Анастасия Колоскова

Здоровье

Прослушивание музыки и ароматерапия благотворно влияют на мозг и позволяют замедлить развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

По его словам, музыка способна восстановить эмоциональное состояние человека, улучшить настроение, понизить тревожность, а также повысить когнитивные функции человека.

Медик уточнил, что бывают случаи, когда пациенты с болезнью Альцгеймера полностью или частично теряют обоняние. Тогда им показана тренировка запахами — ароматерапия.

— Тренировка запахами в этом смысле способствует замедлению прогрессирования заболевания. Часть нейронов погибают, но мы, давая определенные стимулы, заставляем другие активно работать. Для этого используется приятный набор ароматических средств, — цитирует Парфенова агентство городских новостей «Москва».

Препятствует прогрессированию заболевания также профессиональная деятельность, социальная активность и достаточные физические нагрузки, отметил врач.

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