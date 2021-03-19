Стала известна самая счастливая страна в мире

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Финляндия вновь заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.

Доклад ООН World Happiness Report оценивает уровень благополучия стран по таким показателям, как социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, уровень коррупции и другие. В исследовании анализируется уровень жизни в 149 странах.

Финляндия оказалась на вершине списка самых счастливых стран четвертый год подряд. Помимо нее в первую десятку рейтинга за 2021 год попали Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. Постоянные члены Совета Безопасности ООН расположились в списке World Happiness Report следующим образом: США на 14-м месте, Великобритания — на 18-м, Франция — на 20-м, Китай — на 52-м, Россия — на 60-м.

Среди стран бывшего СССР лучшие показатели у Эстонии и Литвы — они в рейтинге на 28-м и 29-м месте соответственно.

Самыми несчастливыми, согласно опубликованному отчету, оказались африканские страны Танзания и Зимбабве.

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