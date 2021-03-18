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В ООН оценили зависимость динамики распространения COVID-19 от погоды
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

В ООН оценили зависимость динамики распространения COVID-19 от погоды

Татьяна Плотникова

Общество

Показатели распространения коронавирусной инфекции не зависят напрямую от погодных условий. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали во Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН.

Эксперты указали, что в настоящее время не имеется свидетельств того, что прямое метеорологическое воздействие на вирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире.

Предположения, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью, подогревались тем фактом, что зачастую респираторные заболевания носят именно сезонный характер. Но в 2020 году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов.

В связи с этим потепление не должно служить основанием для ослабления принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом, подчеркнули во Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, специалисты отмечают, что нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее врач объяснила, как дождливая погода в Москве влияет на распространение COVID-19.

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