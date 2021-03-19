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Киевский вокзал с 1 апреля перейдет на последовательную нумерацию путей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Киевский вокзал с 1 апреля перейдет на последовательную нумерацию путей

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Железнодорожные пути Киевского вокзала последовательно пронумеруют для более удобной ориентации пассажиров на платформах и посадке в поезда. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Сквозная нумерация будет проводиться слева направо по следующему принципу: 1–6 пути — для отправления поездов дальнего следования; 5–6 пути — для экспрессов в/из Калуги и поездов в/из Новопеределкино; 7–8 пути — для аэроэкспрессов; 9–12 пути — для пригородных поездов.

По всей территории вокзала будут развешаны информационные плакаты с подробной схемой нумерации. Кроме этого, с 1 апреля обновят навигационные указатели, а информация об изменениях будет транслироваться в аудиоформате, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Киевский вокзалмаршруты поездовизменение движения
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