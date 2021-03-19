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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Елизавета Борисова

Город

Столичные синоптики заявили, что по ночам в городе сохранится минусовая температура. В ближайшее время москвичей ждет пасмурная погода, местами — осадки. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 20 марта, столбик термометра покажет от нуля до плюс двух градусов. В ночное время — от минус четырех до минус шести градусов, местами возможна гололедица.

В воскресенье, 21 марта, ожидается облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью температура воздуха опустится до минус 6–8 градусов.

В понедельник, 22 марта, днем будет от нуля до плюс двух градусов, ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура составит минус два — минус четыре градуса.

Во вторник и среду, 23 и 24 марта, в городе ожидается переменная облачность. Днем температура составит минус один — плюс четыре градуса, а ночью опустится до минус четырех — минус девяти градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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