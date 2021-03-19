Дерматолог назвала причины весеннего выпадения волос

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Обильное выпадение волос весной связано с дефицитом витаминов и различными стрессами, которые были накоплены за зиму. Об этом кандидат медицинских наук, врач-дерматолог медицинского центра в Королеве Юлия Колюбина рассказала «Радио 1».

— Потеря волос в весенний период, чаще всего, является последствием зимы. Дело в том, что, когда мы носим шапки, волосы испытывают дефицит кислорода, витамина D, так как нет солнца, а именно этот микроэлемент принимает участие в строении ствола волоса, — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, в зимний период настроение у человека более угнетенное. Он испытывает стресс. Все это сказывается на всех органах и системах здоровья. Особенно сильно нервная обстановка влияет на процесс выпадения волосяного покрова у женщин.

— Они более зависимы от стрессовых факторов в смысле роста волос. И по весне их выпадение по причине пережитых нервных ситуаций у женщин будет заметнее — это тоже последствие зимы, — добавила Юлия Колюбина.

Для того чтобы восстановить здоровье, врач-дерматолог посоветовала разнообразить питание, а также пропить курс витаминов. По ее словам, нужно насытить свой рацион продуктами, которые содержат витамины А и Е, цинк и кальций. Помимо этого, можно использовать лекарственные средства, продающиеся в аптеках без рецепта.

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