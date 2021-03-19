Анна Седокова рассказала о намерении отказаться от алкоголя

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Певица Анна Седокова собирается отказаться от употребления алкоголя, а также продуктов, которые запрещено употреблять в период Великого поста. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнительница сообщила, что уже четыре дня не ест мясо, яйца и молочные продукты, а также не пьет алкогольные напитки. За это время она похудела на один килограмм. При этом девушка отметила, что с религией и верой у нее «личные отношения», о которых она пока не хочет публично высказываться.

Седокова призналась, что всю жизнь питалась, как хотела, без каких-либо ограничений. Еда для нее была своего рода наркотиком. По мнению девушки, подобная вседозволенность — пагубное явление, поэтому она решила начать себя ограничивать.

— А может не надо так? Ведь за всю свою жизнь я уже съела все вкусности мира, попробовала лучшие вина, а что если попробовать проживать свое чувство неудачи без заедания, — написала певица в Instagram.

Поклонники Седоковой выразили ей свою поддержку, а также поделились собственным опытом воздержания.

«И у меня 4-й день новой жизни. Голод, очищение не только организма, но и мыслей!»; «Я пока стараюсь перестать есть мясо. Сложно, потому что муж, француз, все время ест его и запивает вином»; «О! И я начну с вами, хотя бы пить не буду! А вы молодец!»; «Терпения и сил вам!»; «Воздержание — это прекрасный духовный опыт, аскетический подвиг, который ведет к просветлению. Здоровье и похудение идут бонусом в таких делах», — написали в комментариях подписчики певицы.

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