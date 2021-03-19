Министр спорта поддержал введение в РПЛ добровольной идентификации болельщиков

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Система добровольной идентификации болельщиков на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) поможет обеспечить безопасность любителей футбола. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 19 марта.

Он отметил, что в стране нужно повышать внимание к безопасности при организации массовых соревнований, в особенности на больших спортивных аренах.

— Система предполагает формирование культуры взаимодействия с болельщиками... Это вопрос формирования максимально комфортной среды, чтобы люди приходили на стадион, не боялись, не чувствовали дискомфорта, когда проходят систему идентификации болельщиков, — сказал Олег Матыцин.

По его словам, Министерство спорта РФ активно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность на стадионе и не снизить число болельщиков, приходящих поддержать любимые команды.

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