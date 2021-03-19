Минспорт РФ раскрыл детали вакцинации от COVID-19 олимпийских спортсменов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство спорта России не собирается принимать каких-либо жестких мер для проведения вакцинации от коронавируса членов олимпийской сборной. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 19 марта.

По его словам, вакцинация является добровольным выбором каждого человека. Олег Матыцин уточнил, что приоритетом является максимальное сохранение здоровья российских спортсменов.

— Это уникальный опыт, и здесь нельзя какими-то жесткими административными мерами внедрять систему вакцинации. Это важный фактор сохранения здоровья и обеспечения участия в Олимпийских играх прежде всего, — сказал министр.

Он отметил, что индивидуальные особенности спортсменов учитываются, как и этапы их подготовки. Министр добавил, что сроки вакцинации в этой ситуации он бы не ставил.

Олег Матыцин подчеркнул, что МОК не раз сообщал о добровольности вакцинации от коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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