Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры в Котельниках мужчину

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Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Подмосковный суд арестовал подозреваемого в убийстве сестры в Котельниках. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел 18 марта во дворе жилого дома в Котельниках. Мужчина напал на свою сестру, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным следствия, 43-летний мужчина убил свою сестру на почве длительного семейного конфликта. Установлено, что злоумышленник планировал нападение в течение года, а перед происшествием следил за сестрой несколько дней. Обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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