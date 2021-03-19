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Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры в Котельниках мужчину
Фото: СК РФ

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры в Котельниках мужчину

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Подмосковный суд арестовал подозреваемого в убийстве сестры в Котельниках. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел 18 марта во дворе жилого дома в Котельниках. Мужчина напал на свою сестру, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным следствия, 43-летний мужчина убил свою сестру на почве длительного семейного конфликта. Установлено, что злоумышленник планировал нападение в течение года, а перед происшествием следил за сестрой несколько дней. Обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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убийствоМосковская областьсуд
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