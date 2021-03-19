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Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства
Фото: Пресс-служба Совфеда

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла Российской Федерации в Белоруссии Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

На этой должности Мезенцев сменил Григория Рапоту. Также Лукашенко принял директиву №1 об объявлении благодарности Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
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