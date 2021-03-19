Владимир Путин освободил от обязанностей посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева

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Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Об этом говорится в указе, опубликованном 19 марта на официальном портале правовой информации.

— Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия, — сообщается в документе.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву. Вылет дипломата запланирован на 20 марта. Посол получил приглашение в Москву после заявлений президента США Джо Байдена. Тот сказал, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

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