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Посол США в России Салливан остается в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США в России Салливан остается в Москве

Иван Юминов

Внешняя политика

Американский посол в России Джон Салливан по-прежнему находится в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 18 марта.

Заявление Псаки прозвучало на фоне вызова российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для выработки дальнейшей политики между двумя странами, отмечает РИА Новости.

Причиной решения стали резкие высказывания президента США Джо Байдена в отношении Владимира Путина, в том числе обвинения России в якобы вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года.

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