Пять автобусных остановок в Москве изменят режим работы с 20, 25 и 27 марта

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Россия, Москва, улица Авиаконструктора Сухого, 2к1 Карта всех событий

Пять столичных остановок общественного транспорта изменят режим работы с 20, 25 и 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 19 марта.

С 20 марта в режим «по требованию» переводятся остановки «Улица Авиаконструктора Сухого» для автобуса С23, а также «Улица Авиаконструктора Сухого, 23» при движении в центр для автобуса № 818.

Для автобусов № 161, 193 и 703 с 25 марта остановка «Метро Текстильщики» при следовании в центр переносится на 50 метров вперед. С 27 марта автобус П12 по улице Кибальчича при движении от метро «ВДНХ» будет останавливаться на 80 метров назад около улицы Кибальчича, дом 12, корпус 2, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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