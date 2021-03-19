Число пострадавших при взрыве газа в Химках увеличилось до пяти человек

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Количество людей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках, увеличилось до пяти человек, еще одну пожилую женщину госпитализировали. Об этом сообщили в администрации подмосковного города в пятницу, 19 марта.

— Оказалось, что одна бабушка упала. Сразу ей не была оказана медицинская помощь. Она упала, по-моему, с восьмого на седьмой этаж, на нее упал шкаф, — рассказали там.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечает ТАСС.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка.

В настоящее время завершен разбор завалов. На месте происшествия работают следователи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

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