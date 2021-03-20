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Сыгравшая Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» актриса стала уборщицей
В момент съемок Татьяне Федотовой было 16 лет / Фото: «Белое солнце пустыни»

Сыгравшая Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» актриса стала уборщицей

Юлия Курганова

Звезды

Татьяна Федотова, которая стала известной после роли младшей жены Абдуллы Гюльчатай в картине «Белое солнце пустыни», стала уборщицей в столичном музее. Фильм режиссера Владимира Мотыля стал для нее первой и последней ролью в кино.

В момент съемок Федотовой было всего 16 лет, она училась в хореографическом училище Вагановой в Санкт-Петербурге. Юную танцовщицу утвердили на роль Гюльчатай, так как она была похожа на актрису Татьяну Денисову, которая должны была сниматься в ленте, но позже отказалась.

После выходы картины на экраны Федотова предпочла работать в танцевальном ансамбле, она решила не продолжать карьеру в кино.

Сейчас женщина на пенсии и работает уборщицей в одном из московских музеев. В различных интервью она много раз говорила, что ни разу в жизни не пожалела о своем решении отказаться от съемок. Федотова считает, судьбы большинства кинозвезд складываются весьма трагично, сообщает портал Kleo.

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