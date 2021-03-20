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Украина обеспокоилась риском новой холодной войны после слов Байдена
Фото: pixabay.com

Украина обеспокоилась риском новой холодной войны после слов Байдена

Анастасия Колоскова

В мире

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телепрограммы «Свобода слова» высказал предположение, что адресованные президенту РФ Владимиру Путину слова американского лидера Джо Байдена могут спровоцировать новую холодную войну между Западом и Россией.

— Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и российской империей, как ее видит Путин. Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас, — цитирует заявление Авакова РБК.

Напомним, глава США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

Читайте также: Американцы извинились за высказывания Байдена в адрес России

холодная войнаАрсен АваковУкраина
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