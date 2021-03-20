Наталья Сергунина: В трех музеях ВДНХ появятся дни бесплатного посещения

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В столичном парке ВДНХ вновь запускают акцию «Бесплатный вход» — теперь каждое третье воскресенье месяца можно будет получить бесплатный билет в кассе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 20 марта.

— Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта, — рассказала заммэра.

Так, можно будет посетить центр «Слово» в павильоне № 58 «Земледелие», где с 11:00 до 22:00 можно узнать о развитии славянской письменной культуры. Познакомиться с историей ВДНХ гости смогут на постоянной экспозиции парка в правом крыле арки главного входа. В нем также до 1 августа будет проходить выставка «Внештатный взгляд штатного фотографа» со снимками 1950–1960-х годов. Музейный комплекс «Буран» представит зрителям фильм о ракетоплане, расскажет о нем, его советских и американских аналогах, а также поведает о его легендарной посадке.

ВДНХ открыт для посещения, но администрация парка предупреждает о необходимости соблюдать меры социальной дистанции, а также пользоваться масками и перчатками.

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