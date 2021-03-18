ВДНХ подготовила программу к Международному дню театра кукол

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия, посвященные Международному дню театра кукол, которые пройдут с 20 марта по 18 апреля в музее кукол и оранжерее павильона № 14.

Так, 20 и 21 марта музей кукол проведет тематические экскурсии «История России в куклах». Посетители смогут увидеть портретные фарфоровые куклы монархов России, начиная от Рюрика и заканчивая Николаем II, автором которых является художник театра и кино Олина Вентцель. Одежда экспонатов сшита вручную и отвечает исторической эпохе.

В 14:00 начнется экскурсия, посвященная византийский куклам, которые привезла Софья Палеолог. Для посещения выставки необходимо приобрести билет в музей и зарегистрироваться на странице музея в «Инстаграм».

27 марта в оранжерее павильона № 14 откроется фестиваль кукольных театров, который продлится три недели. Для зрителей представят четыре спектакля, поставленные театром кукол «Мастерская образов». Они будут начинаться в 12:00. Фестиваль откроется постановкой «Алиса в Стране чудес» по мотивам известной одноименной сказки Льюиса Кэрролла.

3 апреля для юных зрителей пройдет спектакль «Сказка о гусенке». 10 апреля состоится представление «Волшебная лампа Аладдина».

Завершится фестиваль 18 апреля феерическим представлением «Под алыми парусами». Узнать подробнее о спектаклях и приобрести билеты можно на сайте фестиваля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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