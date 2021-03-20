Реставраторы восстановили гипсовые косички на лестнице в Политехническом музее

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новая площадь, 3/4 Карта всех событий

В Политехническом музее завершается реставрация гипсовых косичек, которые на нижних этажах здания украшают тыльную сторону центральной лестницы. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия Москвы.

Этот элемент лепного декора второй половины XIX века был обнаружен под слоем штукатурки около года назад. До этого считали, что деталь утрачена.

Уточняется, что длина «косички» превышает 200 метров, около пяти процентов орнамента было утрачено.

— В течение нескольких месяцев бригада из 20 лепщиков очищает гипсовые элементы от песчано-известковой смеси и краски. А утраченные элементы специалисты воссоздают по сохранившимся образцам. Сегодня большая часть работ по реставрации уже выполнена, полностью орнаменту вернут первозданный вид до конца весны, — цитирует главу департамента Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, центральная лестница, которая считается визитной карточкой музея, стала самым большим объектом реставрации в здании. Площадь работы специалистов превысила шесть тысяч квадратных метров.

Алексей Емельянов уточнил, что реставраторы укрепили штукатурный слой стен. В своей работе они использовали известково-гипсовую смесь, приближенную к составу раствора, которым отделывали помещения в конце позапрошлого века.

Помимо этого, специалисты восстановили ступени лестницы. В своей работе они используют накладки, которые вытачивают из доломита на станках во Владимирской области.

Напомним, Московский политехнический музей, расположенный на Новой площади, считается одним из старейших научно-технических музеев мира. Он включен в число объектов культурного наследия регионального и федерального значения.

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