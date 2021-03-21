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Участок ТТК освободили для проезда машин после аварии
Фото: Татьяна Родионова / Вечерняя Москва

Участок ТТК освободили для проезда машин после аварии

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий

Движение автомобилей на участке Третьего транспортного кольца восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне трассы, в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду. Из-за аварии были временно перекрыты четыре полосы на данном участке ТТК.

К настоящему времени проезжая часть освобождена, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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ТТКдвижение восстановленоМосква
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