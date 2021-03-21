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МВД поздравило россиян с Всемирным днем поэзии в стихах
Фото: Пресс-центр МВД России

МВД поздравило россиян с Всемирным днем поэзии в стихах

Татьяна Плотникова

Культура

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ приняли участие в записи видеоролика, посвященного Всемирному дню поэзии.

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. В МВД России продемонстрировали творческий подход и выпустили ко Всемирному дню поэзии видеоролик, в котором сотрудники различных подразделений прочитали произведение Андрея Вознесенского «Миллион алых роз».

В съемках приняли участие официальный представитель ведомства генерал-майор полиции Ирина Волк, полковник внутренней службы Вадим Колесник, подполковник полиции Игорь Халяпин, капитан внутренней службы Ирина Рязанова, сержант полиции Ислам Исабагандов, сообщает «МВД Медиа».

Ранее стало известно, что в столичном Музее Победы в честь Всемирного дня поэзии пройдет праздничный концерт.

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русская поэзиялитература и поэзияМВД
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