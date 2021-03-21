Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Концерт в честь Всемирного дня поэзии пройдет в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Концерт в честь Всемирного дня поэзии пройдет в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музыкально-поэтический концерт «Строки и струны», посвященный Всемирному дню поэзии, пройдет в воскресенье, 21 марта, в Музее Победы в Москве.

Мероприятие состоится в рамках встреч клуба военной авторской песни «Ветер Победы». В программе прозвучат авторские песни на стихи известных поэтов.

На мероприятие приглашены ветеран войны, поэт-фронтовик Иван Иванович Гришанов, народный артист РСФСР, член Союза писателей России Михаил Иванович Ножкин.

Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно. Он начнется в кинозале «Конев» Музея Победы в 15:00.

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве проведет в воскресенье, 21 марта, праздничный концерт участников всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Юные таланты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Ярославской областей представят программу, в которую вошли патриотические песни и танцевальные номера на основе известных военных мелодий.

Читайте также: Музей Победы покажет посетителям уникальных фронтовых кукол

концертмузей Победылитература и поэзия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте