Концерт в честь Всемирного дня поэзии пройдет в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музыкально-поэтический концерт «Строки и струны», посвященный Всемирному дню поэзии, пройдет в воскресенье, 21 марта, в Музее Победы в Москве.

Мероприятие состоится в рамках встреч клуба военной авторской песни «Ветер Победы». В программе прозвучат авторские песни на стихи известных поэтов.

На мероприятие приглашены ветеран войны, поэт-фронтовик Иван Иванович Гришанов, народный артист РСФСР, член Союза писателей России Михаил Иванович Ножкин.

Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно. Он начнется в кинозале «Конев» Музея Победы в 15:00.

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве проведет в воскресенье, 21 марта, праздничный концерт участников всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Юные таланты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Ярославской областей представят программу, в которую вошли патриотические песни и танцевальные номера на основе известных военных мелодий.

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