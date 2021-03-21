Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Практически мертвы»: посол РФ в Великобритании оценил двусторонние отношения
Фото: facebook.com/pg/RussianEmbassy

«Практически мертвы»: посол РФ в Великобритании оценил двусторонние отношения

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Двусторонние отношения России и Великобритании в политической сфере «практически мертвы». Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время у двух государств нет идеологических различий, как было в период холодной войны. В связи с этим Москва не понимает причин отрицательного отношения со стороны Лондона.

— Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений. Сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы, — рассказал Келин.

Он также отметил, что, упомянув Россию 13 раз в качестве источника угрозы, авторы соответствующего доклада не привели ни одного доказательства. При этом российская сторона предпочитает разбираться с обвинениями со стороны Лондона путем диалога.

Несмотря на неоднократные предложения Москвы, диалог с Лондоном по кибервопросам так и не был налажен, рассказал Келин в интервью радиостанции LBC.

Ранее в Великобритании спрогнозировали исход возможного военного конфликта с Россией. Как говорится в докладе оборонного комитета Палаты общин, британские военные остаются одними из лучших в мире, однако бронетехника армии Великобритании сильно устарела.

Читайте также: Британские СМИ обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре

двусторонние отношенияВеликобританияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте