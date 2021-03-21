«Практически мертвы»: посол РФ в Великобритании оценил двусторонние отношения

Фото: facebook.com/pg/RussianEmbassy

Двусторонние отношения России и Великобритании в политической сфере «практически мертвы». Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время у двух государств нет идеологических различий, как было в период холодной войны. В связи с этим Москва не понимает причин отрицательного отношения со стороны Лондона.

— Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений. Сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы, — рассказал Келин.

Он также отметил, что, упомянув Россию 13 раз в качестве источника угрозы, авторы соответствующего доклада не привели ни одного доказательства. При этом российская сторона предпочитает разбираться с обвинениями со стороны Лондона путем диалога.

Несмотря на неоднократные предложения Москвы, диалог с Лондоном по кибервопросам так и не был налажен, рассказал Келин в интервью радиостанции LBC.

Ранее в Великобритании спрогнозировали исход возможного военного конфликта с Россией. Как говорится в докладе оборонного комитета Палаты общин, британские военные остаются одними из лучших в мире, однако бронетехника армии Великобритании сильно устарела.

Читайте также: Британские СМИ обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре