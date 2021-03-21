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Коронавирус выявили у 9299 человек в России за сутки
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 9299 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено около 9,3 тысячи новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 21 марта.

Так, за последние 24 часа в стране выявили 9299 новых случаев COVID-19. Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России скончались от инфекции 371 человек, выздоровели 8743 пациента.

Коронавирус выявили у 9299 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В стране на сегодняшний день выявили 4 456 869 случаев коронавируса. За все время скончались от COVID-19 95 030 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 4 069 395 пациентов.

Коронавирус выявили у 9299 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в мире за сутки выявили почти полмиллиона случаев COVID-19.

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