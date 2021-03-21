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За сутки в Москве выявили 1511 случаев коронавируса
В столице за минувшие сутки выявили 1511 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в воскресенье, 21 марта.
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