За сутки в Москве выявили 1511 случаев коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за минувшие сутки выявили 1511 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в воскресенье, 21 марта.

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