Еще 1371 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечился еще 1371 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в воскресенье, 21 марта, в Telegram-канале.

Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 931 296. Подтверждено 1511 новых случаев заражения за сутки.

За минувшие 24 часа было госпитализировано 692 человека с коронавирусом, скончались от инфекции 50 человек.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ гражданам необходимо оставаться дома и вызвать врача.

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