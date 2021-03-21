Врач назвал возраст, после которого нельзя худеть

Фото: pixabay.com

Людям старшего возраста не следует заниматься похудением. Об этом заявил врач-геронтолог Юрий Конев.

Он пояснил, что людям пожилого возраста худеть противопоказано, так как изменение обмена веществ может привести к изменению физиологических параметров. Это может отрицательно сказаться на здоровье пожилого человека.

По мнению Юрия Конева, человек должен привести свой вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем нужно.

— Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать, — цитирует врача радио Sputnik.

Ранее диетолог дала совет, как поститься без вреда для здоровья.

Читайте также: Диетолог объяснила, как правильно есть картофель