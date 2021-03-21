Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач назвал возраст, после которого нельзя худеть
Фото: pixabay.com

Врач назвал возраст, после которого нельзя худеть

Виктория Родимкина

Здоровье

Людям старшего возраста не следует заниматься похудением. Об этом заявил врач-геронтолог Юрий Конев.

Он пояснил, что людям пожилого возраста худеть противопоказано, так как изменение обмена веществ может привести к изменению физиологических параметров. Это может отрицательно сказаться на здоровье пожилого человека.

По мнению Юрия Конева, человек должен привести свой вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем нужно.

— Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать, — цитирует врача радио Sputnik.

Ранее диетолог дала совет, как поститься без вреда для здоровья.

Читайте также: Диетолог объяснила, как правильно есть картофель

питаниесоветы врачейпредельный возраст
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте