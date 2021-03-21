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Сергей Собянин поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Ксения Монахова

Власть

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения. Пост с пожеланиями он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Поздравляю с днем рождения Сергея Викторовича Лаврова. Искренне восхищаюсь высоким профессионализмом, с которым глава МИД отстаивает интересы нашей страны на международной арене, — написал Собянин.

Он пожелал Лаврову здоровья, энергии и дальнейших успехов.

Сергей Лавров — российский государственный и политический деятель, родился в 1950 году. С 2004 года занимает должность министра иностранных дел Российской Федерации.

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Сергей Лавровглава МИД РФ Сергей ЛавровСергей Собянин
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