Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белорусская партия «Грамада» сообщила о задержании своего лидера
Фото: Pixabay / jorono

Белорусская партия «Грамада» сообщила о задержании своего лидера

Елизавета Борисова

В мире

В главном штабе Белорусской социал-демократической партии «Грамада» сообщили о задержании председателя Игоря Борисова. Он задержан и находится в Партизанском РУВД Минска. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Весной этого года партия подала заявку на проведение оппозицией массового мероприятия 25 марта, посвященного очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики («День воли»).

Глава КГБ республики Иван Тертель заявлял о трех возможных сценариях акций протеста, в том числе не исключал вероятности рисков нанесения побоев мирным гражданам и столкновениями с правоохранительными органами. Два первых сценария на начальном этапе предполагали подачу заявки на празднование оппозицией годовщины.

Напомним, после прошедших в республике выборов президента 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белорусии начались массовые протестные акции со стороны оппозиционеров. Против ряда лидеров оппозиции возбудили уголовные дела — о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Часть лидеров оппозиции выехали за пределы страны, откуда продолжают вести активную политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах.

Читайте также: Лукашенко назвал достойных кандидатов в президенты Белоруссии

задержаниеМинскоппозиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте