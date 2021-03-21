Белорусская партия «Грамада» сообщила о задержании своего лидера

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В главном штабе Белорусской социал-демократической партии «Грамада» сообщили о задержании председателя Игоря Борисова. Он задержан и находится в Партизанском РУВД Минска. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Весной этого года партия подала заявку на проведение оппозицией массового мероприятия 25 марта, посвященного очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики («День воли»).

Глава КГБ республики Иван Тертель заявлял о трех возможных сценариях акций протеста, в том числе не исключал вероятности рисков нанесения побоев мирным гражданам и столкновениями с правоохранительными органами. Два первых сценария на начальном этапе предполагали подачу заявки на празднование оппозицией годовщины.

Напомним, после прошедших в республике выборов президента 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белорусии начались массовые протестные акции со стороны оппозиционеров. Против ряда лидеров оппозиции возбудили уголовные дела — о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Часть лидеров оппозиции выехали за пределы страны, откуда продолжают вести активную политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах.

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