Водитель протаранил пять припаркованных машин в Краснодаре

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Краснодаре на проспекте Чекистов водитель за рулем «Фольксвагена» протаранил пять припаркованных у супермаркета машин. В ходе ДТП машины буквально расплющило от такого удара. По данным местных СМИ, в каждом автомобиле были установлены детские кресла.

В результате аварии пострадала двухлетняя девочка, сидевшая в одном из автомобилей со своей матерью. Ребенка и водителя госпитализировали. Предварительно, ребенок получил порезы от разбившегося стекла.

Виновником аварии стал 35-летний местный житель, который не помнит, как потерял управление. Местная полиция начала проверку случившегося, сообщает РЕН ТВ.

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