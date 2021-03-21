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Водитель протаранил пять припаркованных машин в Краснодаре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Водитель протаранил пять припаркованных машин в Краснодаре

Елизавета Борисова

Происшествия

В Краснодаре на проспекте Чекистов водитель за рулем «Фольксвагена» протаранил пять припаркованных у супермаркета машин. В ходе ДТП машины буквально расплющило от такого удара. По данным местных СМИ, в каждом автомобиле были установлены детские кресла.

В результате аварии пострадала двухлетняя девочка, сидевшая в одном из автомобилей со своей матерью. Ребенка и водителя госпитализировали. Предварительно, ребенок получил порезы от разбившегося стекла.

Виновником аварии стал 35-летний местный житель, который не помнит, как потерял управление. Местная полиция начала проверку случившегося, сообщает РЕН ТВ.

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Краснодарский крайавариягоспитализация
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