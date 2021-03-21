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Организованное столичным Департаментом по конкурентной политике роуд-шоу прошло в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Организованное столичным Департаментом по конкурентной политике роуд-шоу прошло в Москве

Юлия Зыкина

Город

В пятницу, 20 марта, провели очередное роуд-шоу, организованное столичным Департаментом по конкурентной политике. На мероприятии состоялась презентация городских объектов, которые вскоре выставят на торги.

Среди участников роуд-шоу были как уже опытные инвесторы, так и те, кто совсем недавно зарегистрировался на платформе ведомства. Поэтому начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций столичного Департамента по конкурентной политике Василий Калинкин сначала рассказал о преимуществах площадки investmoscow.

— Столица первой перешла на электронные торги по аренде и по приватизации. В 2020 году мы завершили последний этап, и теперь онлайн можно участвовать в различных земельных торгах. Ежедневно площадку посещают более 30 тысяч пользователей, притом на данный момент уже создано более 40 тысяч личных кабинетов, — отметил он.

Среди сформированных лотов — объекты Мосинжпроекта, которые находятся на ТПУ «Боровское шоссе» и ТПУ «Улица Дмитриевского, 4», два единых объекта приватизации в районах Кунцево и Хорошевский, а также земельные участки под капитальное строительство. Кстати, на ряд последних заявки имеют право подавать только субъекты малого предпринимательства.

— Для участия в торгах нужно пройти несколько шагов. Первое — получить электронно-цифровую подпись. Это может занять до трех дней. Затем пройти аккредитацию на площадке и отправить заявку, — пояснил Калинкин.

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