Власти выставили на торги квартиры в центре Москвы от трех миллионов рублей

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Россия, Москва, улица Чаянова, 10с1 Карта всех событий

Московские власти выставили на торги квартиры в центре столицы по цене от трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Центра управления городским имуществом.

— Все, кто мечтал жить в историческом центре и гулять рядом с Триумфальной площадью, смогут осуществить свою мечту. Город выставил на торги привлекательные лоты в Центральном административном округе, — рассказал заместитель гендиректора Центра Александр Окунев.

Он отметил, что некоторые из выставленных на продажу объектов требуют ремонта, передает РИА Новости.

Всего на торги выставлено пять квартир. Самая дешевая из них, площадью в 15,4 квадратных метра, со стартовой ценой в три миллиона рублей, расположена на улице Чаянова, дом 10, строение 1. Еще три находятся в Печатниковом переулке, 11, строение 1, их цена от 4 до 8,5 миллиона рублей. Еще один лот — квартира стоимостью 7,6 миллиона рублей расположена на улице Жуковского, 4, строение 1.

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