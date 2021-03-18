Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рекорд в «Москве-сити»: когда окупятся вложения владельца двух этажей апартаментов
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Рекорд в «Москве-сити»: когда окупятся вложения владельца двух этажей апартаментов

Ростислав Зубков

Недвижимость

В башне «Федерация Восток» продали два этажа апартаментов за 2,1 миллиарда рублей. Как пишет «Коммерсант», это крупнейшая сделка за всю историю локального субрынка: в одночасье пока не названный собственник приобрел в районе «Москва-сити» девять апартаментов площадью 2,3 тысячи квадратных метров. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштаб сделки и рассказать о других самых громких историях на столичном рынке недвижимости за последние годы.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков назвал сделку «крутой» и очень дорогой для рынка. Больше всего, по его словам, удивляет одномоментность продажи апартаментов — этому должна была предшествовать серьезная подготовительная работа.

— Технически это все не очень сложно делается — купля-продажа везде одна. Но вот свести продавца и покупателя, сделать так, чтобы одни договорились… Тут при обычных-то сделках возникают нюансы, а здесь при таких огромных ценах переговоры наверняка были не самые простые. Самое сложное — согласовать условия сделки, — отметил он.

Вложения нового владельца двух этажей башни в «Москве-сити» должны окупиться за десять лет, сказал собеседник «ВМ». Он подчеркнул, что это нормальный, хороший срок окупаемости коммерческой недвижимости.

По информации СМИ, купленные апартаменты, вероятно, будут сдаваться в аренду, чтобы выйти в плюс. Если собственник рассчитывает «отбить» инвестиции за названный Барсуковым срок в десять лет, ежемесячная аренда приобретенных апартаментов должна приносить ему минимум около 200 миллионов рублей. В свою очередь, эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков заметил, что посчитать окупаемость довольно сложно, поскольку достоверно не известны два ключевых момента — с какой целью будут сдаваться апартаменты и проводилась ли в них отделка.

— Рынок этих апартаментов — примерно 500 тысяч рублей за покупку одного квадратного метра, — сказал Кочетков, отмечая, что исходить нужно из этого.

Специалист выразил мнение, что частная компания не могла приобрести две тысячи «квадратов» в «Москве-сити» зараз, так как цена слишком высока. Поэтому, вероятно, новый собственник девяти апартаментов в башне «Федерация Восток» — более весомое лицо.

— Новым владельцем вполне может быть тот же фонд АИЖК (ныне «ДОМ.РФ» — прим. «ВМ»), — допустил Кочетков.

Рекорд в «Москве-сити»: когда окупятся вложения владельца двух этажей апартаментовФото: Сергей Киселев / АГН Москва

Он рассказал, что в прошлом АИЖК также принимал участие в ряде крупных сделок. Например, в 2017 году фонд выкупил 378 квартир в ЖК «Символ» под арендное жилье. Общая площадь недвижимости составила 25,7 тысячи квадратных метров. В том году АИЖК планировал вложить в эту и другие сделки порядка десяти миллиардов рублей.

В 2016 году, напоминает эксперт, АИЖК договорился приобрести у крупного российского банка около 800 жилых апартаментов в комплексе Match Point с отделкой общей площадью 46 тысяч «квадратов». В сделку, которую оценили в 11 миллиардов рублей, также вошли 800 машино-мест.

В 2009–2010 годах, по словам Кочеткова, происходили крупные сделки не совсем рыночного характера: игроки «забирали» себе чужие апартаменты за долги. Так, несколько лет назад тот же российский банк «переехал» в башню «Федерация Запад» после того, как крупная компания не смогла вернуть финансовой организации долги по кредитам, которые она взяла как раз для постройки здания.

— В то время грянул кризис, компания не смогла повысить обеспечение кредита, в итоге график платежей перестал выполняться. Затем начался переход прав на жилье банку, — напомнил эксперт.

Читайте также: «Обратный процесс»: вернутся ли цены на жилье в Москве к доковидному уровню

«Москва-Сити»сделканедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте