Рекорд в «Москве-сити»: когда окупятся вложения владельца двух этажей апартаментов

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

В башне «Федерация Восток» продали два этажа апартаментов за 2,1 миллиарда рублей. Как пишет «Коммерсант», это крупнейшая сделка за всю историю локального субрынка: в одночасье пока не названный собственник приобрел в районе «Москва-сити» девять апартаментов площадью 2,3 тысячи квадратных метров. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштаб сделки и рассказать о других самых громких историях на столичном рынке недвижимости за последние годы.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков назвал сделку «крутой» и очень дорогой для рынка. Больше всего, по его словам, удивляет одномоментность продажи апартаментов — этому должна была предшествовать серьезная подготовительная работа.

— Технически это все не очень сложно делается — купля-продажа везде одна. Но вот свести продавца и покупателя, сделать так, чтобы одни договорились… Тут при обычных-то сделках возникают нюансы, а здесь при таких огромных ценах переговоры наверняка были не самые простые. Самое сложное — согласовать условия сделки, — отметил он.

Вложения нового владельца двух этажей башни в «Москве-сити» должны окупиться за десять лет, сказал собеседник «ВМ». Он подчеркнул, что это нормальный, хороший срок окупаемости коммерческой недвижимости.

По информации СМИ, купленные апартаменты, вероятно, будут сдаваться в аренду, чтобы выйти в плюс. Если собственник рассчитывает «отбить» инвестиции за названный Барсуковым срок в десять лет, ежемесячная аренда приобретенных апартаментов должна приносить ему минимум около 200 миллионов рублей. В свою очередь, эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков заметил, что посчитать окупаемость довольно сложно, поскольку достоверно не известны два ключевых момента — с какой целью будут сдаваться апартаменты и проводилась ли в них отделка.

— Рынок этих апартаментов — примерно 500 тысяч рублей за покупку одного квадратного метра, — сказал Кочетков, отмечая, что исходить нужно из этого.

Специалист выразил мнение, что частная компания не могла приобрести две тысячи «квадратов» в «Москве-сити» зараз, так как цена слишком высока. Поэтому, вероятно, новый собственник девяти апартаментов в башне «Федерация Восток» — более весомое лицо.

— Новым владельцем вполне может быть тот же фонд АИЖК (ныне «ДОМ.РФ» — прим. «ВМ»), — допустил Кочетков.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Он рассказал, что в прошлом АИЖК также принимал участие в ряде крупных сделок. Например, в 2017 году фонд выкупил 378 квартир в ЖК «Символ» под арендное жилье. Общая площадь недвижимости составила 25,7 тысячи квадратных метров. В том году АИЖК планировал вложить в эту и другие сделки порядка десяти миллиардов рублей.

В 2016 году, напоминает эксперт, АИЖК договорился приобрести у крупного российского банка около 800 жилых апартаментов в комплексе Match Point с отделкой общей площадью 46 тысяч «квадратов». В сделку, которую оценили в 11 миллиардов рублей, также вошли 800 машино-мест.

В 2009–2010 годах, по словам Кочеткова, происходили крупные сделки не совсем рыночного характера: игроки «забирали» себе чужие апартаменты за долги. Так, несколько лет назад тот же российский банк «переехал» в башню «Федерация Запад» после того, как крупная компания не смогла вернуть финансовой организации долги по кредитам, которые она взяла как раз для постройки здания.

— В то время грянул кризис, компания не смогла повысить обеспечение кредита, в итоге график платежей перестал выполняться. Затем начался переход прав на жилье банку, — напомнил эксперт.

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