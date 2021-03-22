Американцы раскритиковали Байдена за неуважение к Путину

Фото: whitehouse.gov

Граждане США пишут письма в российское посольство в Вашингтоне, в которых критически высказываются о заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина.

В частности, один из авторов таких писем приносит извинения от своего имени и лица своей семьи «за постыдное неуважение и клевету в отношении господина Путина». Он также указывает, что «многие американцы считают этот инцидент постыдным».

В другом письме его автор, ветеран ВВС США, рассказал, что за 74 года своей жизни помнит многих как американских, так и российских лидеров и считает, что Владимир Путин — «один из лучших, если не лучший, который был у вас за мою жизнь». Он также приносит извинения за «грубое, позорное, неуместное и необоснованное высказывание» Джо Байдена в адрес российского лидера, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что такое утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Читайте также: Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву для консультаций