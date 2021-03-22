«Устами младенца»: Маленькие москвичи рассказали, что такое ЖКХ

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы узнал у маленьких жителей столицы, что такое ЖКХ и отопление, зачем нужен газ и как выглядит электричество.

В видеоролике, опубликованном в официальном Telegram-канале городского хозяйства Москвы в День ЖКХ, 21 марта, дети поделились своими мыслями о ЖКХ. В частности, выяснилось, что отопление — «это штука, которая нагревается, накрывает весь дом, и людям становится очень тепло».

Рассказывая об электричестве, дети отметили, что оно «без ножек», «как макароны» и «наподобие грозы».

Также дети рассказали, что такое канализация и водопровод, как работает лифт и зачем нужен газ.

В завершение юные участники ролика поздравили всех с Днем ЖКХ, пожелали удачи и успеха, а также признали, что коммунальщики «нам очень нужны».

Видео: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Ранее сообщалось, что в парке Северного речного вокзала открыли фотовыставку о профессионалах ЖКХ.

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