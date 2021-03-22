Московский врачи вылечили от коронавируса более 930 тысяч человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1132 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 932 428 человек.

За последние 24 часа в городе подтверждено 1586 новых случаев коронавируса, кроме того, госпитализировано 604 человека, летальных исходов — 56.

Фото: Оперштаб

Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 1 013 049.

Оперштаб напомнил о том, что, если есть любые симптомы ОРВИ, следует оставаться дома и вызвать врача.

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